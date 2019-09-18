السعودية اليوم / جوازات الشرقية تنجز أكثر من 49 مليون عملية خلال السعودية اليوم 1440



الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

أنجزت جوازات المنطقة الشرقية في جميع فروعها خلال عام 1440هـ، 49.689.287 عملية، من إصدار جواز سعودي، وخدمات للمقيمين، وعمليات للعابرين ، وذلك عبر منافذ الجوازات المرتبطة بإدارة المنطقة، وعمليات للمرحلين، وخدمة الحجاج القادمين والمغادرين عبر المنافذ بالمنطقة .

وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي أن مجموع عمليات إصدار وتجديد الجواز السعودي بلغت 591.186 خدمة، وعمليات المقيمين 1.424.972 خدمة، فيما بلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية 47.606.707 مسافرين، ومجموع عمليات المرحلين 36.407 مرحلين، فيما بلغ مجموع الحجاج القادمين والمغادرين عبر منافذ جوازات المنطقة الشرقية 30.015 حاجاً وحاجة من جنسيات مختلفة.

وأكد العتيبي أن العمل تميز - ولله الحمد - خلال عام 1440هـ بالدقة والاحترافية، مقرونة بالضبط الأمني وسد الثغرات وتطبيق الأنظمة والعمل على استخدام أحدث التقنيات والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية في الإدارات والمنافذ التي تشهد تزايد في أعداد العابرين من خلالها في كل عام.

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10:26ت م

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