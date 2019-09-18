

نجران 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

دعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، طلابها وطالباتها للتسجيل في أولمبياد إبداع 2020م، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم.

وأبانت الإدارة أن التسجيل مُتاح من خلال موقع المسابقة http://mawhiba.sa/ibdaa واشترطت أن يكون للطالب والطالبة مشروع علمي يقدم بشكل فردي أو جماعي، حيث يمكن المشاركة في مجال علمي واحد من أصل 22 مجالاً.

// انتهى //

10:11ت م

0035





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم شرورة يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد إبداع 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.