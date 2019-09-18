السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة "العدل" بمسجد قباء



المدينة المنورة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، محاضرة بعنوان "العدل" يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن سعد الحسيني بعد صلاة المغرب بمسجد قباء.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمدينة المنورة بمبادرة خير أمة.

// انتهى //

10:02ت م

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