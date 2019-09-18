شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الأمريكي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعَد ملاذا آمنا.
وطمأنت السعودية الأسواق بعدما أدى هجوم يوم السبت لتراجع إنتاجها النفطي إلى النصف، وقالت إن الإنتاج الكامل سوف يُستأنف بحلول نهاية الشهر الجاري.
ويؤثر الإقبال على المخاطرة على الذهب الذي يُنظر إليه عادة كاستثمار بديل في أوقات الضبابية السياسية والمالية.
واستقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش.
ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2% إلى 1510.40 دولار للأوقية.
وتتركز الأنظار أيضا على اجتماع بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية؛ حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتيسير سياسته هذا العام.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.2% إلى 941.08 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة 0.4% إلى 17.94 دولار للأوقية.
وفقد البلاديوم 0.3% إلى 1593.74 دولار متجها لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.
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