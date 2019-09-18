بدء التقديم على وظائف تعليم مكة والرابط هنا

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأ تعليم مكة المكرمة استقبال المتقدمين على الوظائف الشاغرة المتوفرة لدى الإدارة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور ( أ ).

وقال تعليم مكة إن من لديه الرغبة وتتوفر به الشروط عليه التقدم بموقع الإدارة الإلكتروني اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى تاريخ 1441/1/26 ولمدة 7 أيام.

ويمكن التقديم على وظائف تعليم مكة عبر الرابط

وأوضح تعليم مكة أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية عبر موقع الإدارة ووسائل الإعلام الإلكترونية ويتم استبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط.

كما شدد تعليم مكة على أن جميع الطلبات السابقة الورقية والإلكترونية تعتبر لاغية.

شروط التقديم على وظائف تعليم مكة

-أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2-ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

3-أن يكون مقر السكن في مدينة (مكة المكرمة) مع إحضار ما يثبت ذلك، حسب رأي لجنة التوظيف.

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4- أن لا يقل عمر المتقدم عن (35) عامًا لمدارس البنات ولا عن (25) عام لمدارس البنين.

5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

6- أن يكون جمع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

7-ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

8- أن يكون لائقًا طبيًا.

9- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

9- ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة او لديه سوابق.