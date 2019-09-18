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2019-09-18 الغبار يضرب نجران لأكثر من 11 ساعة متابعات الخليج 365 - واس حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحيه نشطه مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الجميع من مواطنيين ومقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة وأخذ الحيطه والحذرفي مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.







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