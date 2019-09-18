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إعاقة مرورية على الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة بسبب حادث
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوقوع حادث مروري على طريق الدائري الثالث باتجاه مستشفى النور في العاصمة المقدسة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث أدى إلى حدوث إعاقة في الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وجارٍ العمل على إعادة الحركة لوضعها المعتاد.
ولم يوضح (911) تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو ما إذا أسفر عن وقوع إصابات.
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