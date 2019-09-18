2019-09-18

عرض حصري من ليبارا لحزمة البيانات 20 جيجا بمناسبة اليوم الوطني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقتْ شركة ليبارا السعودية عرضًا حصريًا وخاصًا بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للعملاء الحاليين والجدد؛ إذ يأتي ذلك لسعيها في تقديم ما يلبّي احتياجات عملائها في مختلف المناسبات.

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وأوضحت ليبارا أنه يمكن للمشتركين تفعيل هذا العرض من تاريخ ١٨ سبتمبر وحتى نهاية يوم ٢٣ سبتمبر بقيمة ٨٩ ريالًا وسيحظى خلاله المشتركون بحزمة تناقل بيانات بحجم ٢٠ جيجابايت إذ يمكن تفعيله عن طريق نظام الـUSSD من خلال إدخال #89*666*.

من جهته، صرّح الرئيس التنفيذي المهندس وليد الحركان: “نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين في المملكة الآن ونحن نحظى باقتصادٍ مزدهر وبرؤية طموحة وبتطوّرات مميّزة نحتفي بها جميعًا؛ وأود أن أرفع باسمي ونيابةً عن منسوبي شركة ليبارا السعودية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولشعب هذا الوطنِ المُعطاء”.

وأضاف الحركان: “عملنا في ليبارا على إطلاقِ عرضٍ خاصٍّ بهذه المُناسبة الوطنيّة الغالية على قلوبنا؛ آملين من خلالِه أن نلبّي تطلُّعات مشتركينا؛ كما أننا نتيح لعملائنا الجدد أن يستفيدوا من هذا العرض؛ حيث يمكنهم طلب الشريحة عبر موقع ليبارا الرسمي أو عبر تطبيق الشركة”.

الجدير بالذكر أن شركة ليبارا توفّر خدماتٍ لوجستيّة لعملائها الجدد وذلك من خلال طلب منتجاتها عبر التطبيق أو عبر موقعها الرسمي بعد ربط أنظمتها بنظام النفاذ الوطني الموحّد.







