شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطرح 3 مشاريع صحية رقمية تعزز رعاية المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) طرحت وزارة الصحة ثلاثة مشاريع صحية رقمية خلال ملتقى الصحة العالمي الذي انتهت فعالياته في 12 من سبتمبر الجاري بالرياض، وستسهم هذه المشاريع في توفير عدد من الحلول المبتكرة القادرة على التطرق لمجموعة من المجالات الهامة ضمن قطاع الرعاية الصحية في المملكة. وتهدف المشاريع التي تأتي بالتعاون مع إحدى مزودي خدمات الرعاية الصحية إلى تعزيز تجربة المريض وقدرته على الوصول إلى الرعاية، وتحسين الصحة العامة لسكان المملكة، وخلق بيئة للأخصائيين في القطاع الصحي من خلال الكفاءة في استغلال الوقت والحد من تكاليف الرعاية الصحية للفرد الواحد. وتشمل المشاريع «مركز قيادة عمليات الأشعة القائم على الذكاء الاصطناعي» لتحسين عمليات الأشعة ومواردها من خلال تأسيس مركز حديث ومبتكر لقيادة عمليات الأشعة باستخدام أحدث الحلول والتصاميم، وتزويد أخصائيي الرعاية الصحية ببيئة ابتكارية للعمل داخل المركز. ومن المشاريع مشروع (eHIA) التجريبي لوحدة العناية المركزة العاملة عن بُعد (حيث سيقوم مزود خدمة الرعاية الصحية بالتعاون مع شركة الاتصالات

طرحت وزارة الصحة ثلاثة مشاريع صحية رقمية خلال ملتقى الصحة العالمي الذي انتهت فعالياته في 12 من سبتمبر الجاري بالرياض، وستسهم هذه المشاريع في توفير عدد من الحلول المبتكرة القادرة على التطرق لمجموعة من المجالات الهامة ضمن قطاع الرعاية الصحية في المملكة. وتهدف المشاريع التي تأتي بالتعاون مع إحدى مزودي خدمات الرعاية الصحية إلى تعزيز تجربة المريض وقدرته على الوصول إلى الرعاية، وتحسين الصحة العامة لسكان المملكة، وخلق بيئة للأخصائيين في القطاع الصحي من خلال الكفاءة في استغلال الوقت والحد من تكاليف الرعاية الصحية للفرد الواحد. وتشمل المشاريع «مركز قيادة عمليات الأشعة القائم على الذكاء الاصطناعي» لتحسين عمليات الأشعة ومواردها من خلال تأسيس مركز حديث ومبتكر لقيادة عمليات الأشعة باستخدام أحدث الحلول والتصاميم، وتزويد أخصائيي الرعاية الصحية ببيئة ابتكارية للعمل داخل المركز. ومن المشاريع مشروع (eHIA) التجريبي لوحدة العناية المركزة العاملة عن بُعد (حيث سيقوم مزود خدمة الرعاية الصحية بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية بنشر منصتها الفريدة من وحدات العناية المركزة العاملة عن بُعد والقائمة على أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات الذكاء التكيفي والتحليلات التنبؤية، وبدورها، ستطلق وزارة الصحة هذا المشروع التجريبي غير المسبوق والقادر على تقديم خدمات العناية المركزة المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمرضى بصرف النظر عن موقع المستشفى الذي يتلقون العلاج فيه. كذلك مشروع (الإدارة الصحية للسكان) وذلك من خلال التعاون مع منصة «فيليبس فايتال هيلث» و«لين» لتعزيز مجالات الصحة الإلكترونية في المملكة، حيث سيمكّن هذا البرنامج وزارة الصحة من فحص حوالي 500 ألف مريض تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار العام الذي يتمتعون به. وستُساعد منصة الأمراض المزمنة، التي جرى إطلاقها في عيادات الرعاية الصحية الرئيسية، على إضافة البيانات المُحدّثة للمرضى إلى السجلات ومتابعة الفحوصات السنوية والدورية وتسهيل متابعة حالات المرضى بشكلٍ مستمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تطرح 3 مشاريع صحية رقمية تعزز رعاية المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.