مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 450,324 نسخة من مختلف إصداراته خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، ما مجموعه 450,324 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه تم توزيع 379,920 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و57,100 نسخة من الأجزاء، و9,884 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و2,870 نسخة من الكتب الدينية، و550 نسخة من التسجيلات.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الـ 23 من جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية ذي الحجة الماضي 1440هـ، وصل إلى 319,865,248 نسخة من مختلف الإصدارات.