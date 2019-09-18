- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال مسؤول أمريكي لشبكة "CNN"، إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية حدّدتا بـ "درجة احتمال كبيرة" المسؤول، ومَن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معمليْن لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.
وقال المصدر لـCNN إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاءً من الأدلة التي عُثر عليها كانت دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدّد.
وحسب "CNN" بالعربية، يقول محللون إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول إلى أهدافها (بقيق وخريص)، وإيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطوراً في المنطقة، ومنها صواريخ كروز.
هذه الصواريخ المعدّلة على طرازات سوفياتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت إلا أنها تحلّق على ارتفاعات منخفضة جداً تكاد تعانق الأرض في سبيل التخفي عن الرادارات لمئات الأميال، وهذا النوع من الصواريخ يمكنه بالتأكيد صنع مثل هذا النوع من الأضرار، وفقاً لمحللين.
ووفق الشبكة الأمريكية، الحوثيون في اليمن يقولون إنهم المسؤولون عن هذه الهجمات، ولكن لماذا يركّز المحللون على أن إيران وراء ذلك؟ صورة الأقمار الصناعية لآثار الضربات وعددها 17 تحديداً تظهر -وفقاً لهؤلاء المحللين- أن الصواريخ أتت من الجهة الشمالية (الأسهم الحمراء في الصورة) وهذا اتجاه إيران، وليس من الجنوب (الأسهم الصفراء) وهذا اتجاه اليمن.
"CNN": السعودية وأمريكا حدّدتا موقع انطلاق هجوم "أرامكو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-18
قال مسؤول أمريكي لشبكة "CNN"، إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية حدّدتا بـ "درجة احتمال كبيرة" المسؤول، ومَن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معمليْن لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.
وقال المصدر لـCNN إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاءً من الأدلة التي عُثر عليها كانت دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدّد.
وحسب "CNN" بالعربية، يقول محللون إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول إلى أهدافها (بقيق وخريص)، وإيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطوراً في المنطقة، ومنها صواريخ كروز.
هذه الصواريخ المعدّلة على طرازات سوفياتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت إلا أنها تحلّق على ارتفاعات منخفضة جداً تكاد تعانق الأرض في سبيل التخفي عن الرادارات لمئات الأميال، وهذا النوع من الصواريخ يمكنه بالتأكيد صنع مثل هذا النوع من الأضرار، وفقاً لمحللين.
ووفق الشبكة الأمريكية، الحوثيون في اليمن يقولون إنهم المسؤولون عن هذه الهجمات، ولكن لماذا يركّز المحللون على أن إيران وراء ذلك؟ صورة الأقمار الصناعية لآثار الضربات وعددها 17 تحديداً تظهر -وفقاً لهؤلاء المحللين- أن الصواريخ أتت من الجهة الشمالية (الأسهم الحمراء في الصورة) وهذا اتجاه إيران، وليس من الجنوب (الأسهم الصفراء) وهذا اتجاه اليمن.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
09:53 AM
محللون: هذا ما تظهره زاوية الاصطدام .. والأسهم الحمراء والصفراء
قال مسؤول أمريكي لشبكة "CNN"، إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية حدّدتا بـ "درجة احتمال كبيرة" المسؤول، ومَن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معمليْن لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.
وقال المصدر لـCNN إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاءً من الأدلة التي عُثر عليها كانت دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدّد.
وحسب "CNN" بالعربية، يقول محللون إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول إلى أهدافها (بقيق وخريص)، وإيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطوراً في المنطقة، ومنها صواريخ كروز.
هذه الصواريخ المعدّلة على طرازات سوفياتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت إلا أنها تحلّق على ارتفاعات منخفضة جداً تكاد تعانق الأرض في سبيل التخفي عن الرادارات لمئات الأميال، وهذا النوع من الصواريخ يمكنه بالتأكيد صنع مثل هذا النوع من الأضرار، وفقاً لمحللين.
ووفق الشبكة الأمريكية، الحوثيون في اليمن يقولون إنهم المسؤولون عن هذه الهجمات، ولكن لماذا يركّز المحللون على أن إيران وراء ذلك؟ صورة الأقمار الصناعية لآثار الضربات وعددها 17 تحديداً تظهر -وفقاً لهؤلاء المحللين- أن الصواريخ أتت من الجهة الشمالية (الأسهم الحمراء في الصورة) وهذا اتجاه إيران، وليس من الجنوب (الأسهم الصفراء) وهذا اتجاه اليمن.
، "CNN": السعودية وأمريكا حدّدتا موقع انطلاق هجوم "أرامكو" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "CNN": السعودية وأمريكا حدّدتا موقع انطلاق هجوم "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.