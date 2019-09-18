، "CNN": السعودية وأمريكا حدّدتا موقع انطلاق هجوم "أرامكو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - محللون: هذا ما تظهره زاوية الاصطدام .. والأسهم الحمراء والصفراء

قال مسؤول أمريكي لشبكة "CNN"، إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية حدّدتا بـ "درجة احتمال كبيرة" المسؤول، ومَن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معمليْن لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وقال المصدر لـCNN إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاءً من الأدلة التي عُثر عليها كانت دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدّد.

وحسب "CNN" بالعربية، يقول محللون إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول إلى أهدافها (بقيق وخريص)، وإيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطوراً في المنطقة، ومنها صواريخ كروز.

هذه الصواريخ المعدّلة على طرازات سوفياتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت إلا أنها تحلّق على ارتفاعات منخفضة جداً تكاد تعانق الأرض في سبيل التخفي عن الرادارات لمئات الأميال، وهذا النوع من الصواريخ يمكنه بالتأكيد صنع مثل هذا النوع من الأضرار، وفقاً لمحللين.

ووفق الشبكة الأمريكية، الحوثيون في اليمن يقولون إنهم المسؤولون عن هذه الهجمات، ولكن لماذا يركّز المحللون على أن إيران وراء ذلك؟ صورة الأقمار الصناعية لآثار الضربات وعددها 17 تحديداً تظهر -وفقاً لهؤلاء المحللين- أن الصواريخ أتت من الجهة الشمالية (الأسهم الحمراء في الصورة) وهذا اتجاه إيران، وليس من الجنوب (الأسهم الصفراء) وهذا اتجاه اليمن.