، #همة_حتى_القمة .. اليوم إعلان تفاصيل جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر مؤتمر صحفي تعقده وزارة الإعلام يوضح مساراتها وتواريخ مهمة للمشاركة

دعت وزارة الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل جائزة_التميز_الإعلامي لليوم الوطني 89 الذي سيُعقد اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام الدكتور عبد الله المغلوث؛ صباح اليوم: لكل ما يخص #جائزة_التميز_الإعلامي لليوم الوطني 89، أدعوكم إلى حضور المؤتمر الصحفي، اليوم؛ الخاص بتفاصيل الجائزة ومساراتها، وتواريخ مهمة للمشاركة بها #همة_حتى_القمة.

وكانت وزارة الإعلام قد أطلقت "جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019" بهدف تسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإبداعية الإعلامية، التي قدّمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بمناسبة #اليوم_الوطني 89 للمملكة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم أفضل المشاركات، وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته كافة لتقديم أعمالهم الإبداعية التي تحتفي بالوطن, يحصل الفائز على لقب "صاحب المحتوى الإعلامي الأكثر تميزاً في اليوم الوطني الـ 89.