السعودية اليوم / "الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية متوقعه على الباحة ومحافظاتها



الباحة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمخواة, وبلجرشي, وقلوة والقرى المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

ومن جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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09:29ت م

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