السعودية اليوم / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 450.324 نسخة من مختلف إصداراته خلال شهر



المدينة المنورة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، ما مجموعه 450.324 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 379.920 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 57.100 نسخة من الأجزاء, و 9.884 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و 2.870 نسخة من الكتب الدينية، و 550 نسخة من التسجيلات.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، وصل إلى 319.865.248 نسخة من مختلف الإصدارات.

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