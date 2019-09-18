

نجران 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي، يوم أمس برنامج "قواعد التعليم المؤثر " .

وتناول البرنامج الذي استمر 3 أيام بحضور 32 متدربة ،عدداً من المحاور منها ، فن توجيه الأسئلة، والتفاعل الصفي، وإدارة الصف، واستعراض أهم نماذج أنماط التعلم الأساسية، ومهارات التعامل مع تلك الأنماط وتطبيق استراتيجيات التعليم المؤثر، إلى جانب مهارات المعلم المؤثر، وفنيات تصميم الأسئلة الصفية وأساليب التقويم للطالب.

// انتهى //

09:02ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم برنامج "قواعد التعليم المؤثر " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.