السعودية اليوم / صحة جازان : برنامج "إحالتي" يتعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة



جيزان 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

تمكنت مستشفيات صحة جازان – بفضل الله – من التعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة خلال العام الماضي وذلك من خلال برنامج إحالتي.

وحظي مستشفى الملك فهد المركزي بالنصيب الأكبر منها، إذ نجح المستشفى في التعامل مع 1190 حالة إنقاذ حياة مشكلاً بذلك ما نسبته 57.35% من إجمالي الحالات بصحة جازان.

ويعد برنامج إحالتي أحد البرامج الإلكترونية لوزارة الصحة ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر البرنامج الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المريض من منشأة إلى منشأة طبية أخرى.

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