السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران



نجران 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحيه نشطه مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الجميع من مواطنيين ومقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة وأخذ الحيطه والحذرفي مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

// انتهى//

08:42ت م

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