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صحة القصيم تجتمع في مستشفى الولادة للتأكد من رضا المراجعين
بهدف الوقوف عليها ميدانيًا ومعالجة التحديات أمامها
متابعات الخليج 365 - القصيم
بحثت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم المشاريع الصحية التطويرية بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي، صباح أمس بمقر المستشفى، بحضور أعضاء المجلس.
وذكر المدير العام خلال الاجتماع أن الشؤون الصحية حريصة على متابعة احتياجات المستشفيات بالمنطقة، والوقوف عليها ميدانياً، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز الإيجابيات التي تحققها المستشفيات، لافتاً إلى أن انتقال اجتماع المجلس التنفيذي للمستشفيات، يهدف إلى توفير الدعم اللازم، والمساندة ومتابعة الدور الإشرافي للإدارات الفنية من خلال القيادات بالمديرية، والتأكد من أداء الخدمات الصحية الذي يحقق رضا المراجعين.
وبيَّن المدير العام أن صحة المنطقة، تعمل على تحسين مخرجات المستشفيات والبرامج العلاجية، ورفع كفاءة الأداء انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الشؤون الصحية حققت خلال الفترة الماضية مؤشرات إيجابية بمعايير وزارة الصحة، سيكون لها بُعد إيجابي على الخدمات الصحية بالمنطقة.
وكان المجلس التنفيذي لصحة القصيم قد ناقش عدداً من المواضيع والمشاريع التطويرية التي يشهدها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.
وشاهد المدير العام العرض المرئي الذي قدمه مدير المستشفى الأخصائي أول موسى هزازي، عن المشاريع والبرامج العلاجية التي يجري العمل عليها، والمراحل التي وصلت إليها، كما استعرض التحديات وما حققه المستشفى من مؤشرات إيجابية للفترة الماضية.
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