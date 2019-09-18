شكرا لقرائتكم الركبان مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-18 الركبان مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة الإمام متابعات الخليج 365 - واس أصدر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري قرارًا بتكليف أحمد بن عبدالعزيز الركبان مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالجامعة ومشرفًا على قناة الجامعة التلفزيونية.

ويأتي القرار ضمن إعادة هيكلة جامعة الإمام القاضي بدمج إدارتي العلاقات العامة والإعلام الجامعي تحت مسمى الإدارة العامة للإعلام والاتصال.

وبهذه المناسبة قدّم الركبان شكره لمدير الجامعة على هذه المنحة، سائلاً الله الإعانة في تحقيق التطلعات والارتقاء بما يحقق الطموحات.







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