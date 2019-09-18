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فرنسا ترسل خبراء للتحقيق في الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية

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جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أن فرنسا سترسل خبراء إلى للمساعدة في التحقيقات في هجوم على منشأتي نفط بالمملكة.

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وقال قصر الإليزيه إن ماكرون ندد بقوة بالهجوم وأكد لولي العهد السعودي الأمير أن فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان القصر “ردا على طلب من السعودية.. أكد الرئيس ماكرون لولي العهد أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمشاركة في تحقيقات تهدف إلى الكشف عن مصدر وطبيعة الهجمات”.

وقال دبلوماسيون لرويترز بعد أن أجرى مبعوث لماكرون محادثات في السعودية إن الهجوم الذي أوقف نصف إنتاج المملكة من النفط قد يضر بالدبلوماسية الفرنسية الرامية إلى تجنب نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

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