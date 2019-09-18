الان تتابع وظائف برواتب تنافسية لحملة الثانوية بالخطوط السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة جدة بمسمى مترجم (Translator) لحملة الدبلوم والثانوية. ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على درجة الدبلوم في تخصصات اللغة الإنجليزية أو الترجمة (لا يشترط الخبرة) أو الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة واحدة في مجال الترجمة وإجادة الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس. Advertisements الوصف الوظيفي: مساعدة الرؤساء المباشرين بتوفير ترجمات عالية الدقة مثل ترجمة الرسائل والمستندات وفقاً للتوجيهات. ومن ضمن المزايا الوظيفية راتب شهري تنافسي وبدل نقل وبدل سكن وتأمين طبي للموظف والمعالين المستحقين. قسائم سفر للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة). وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://saudia.taleo.net/careersection

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