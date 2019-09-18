محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث الرسمي: تجربة مجدولة للتأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات (الدرعية، الخرج، الدلم)، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غد الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن هذه التجربة مجدوله مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، شاكرًا للجميع تعاونهم. 18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 08:48 AM المتحدث الرسمي: تجربة مجدولة للتأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها Advertisements صافرات إنذار "المدني" تُدَوّي بالرياض و3 محافظات.. ظهر الغد صافرات إنذار "المدني" تُدَوّي بالرياض و3 محافظات.. ظهر الغد تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات (الدرعية، الخرج، الدلم)، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غد الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن هذه التجربة مجدوله مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، شاكرًا للجميع تعاونهم. الكلمات المفتاحية ، صافرات إنذار "المدني" تُدَوّي بالرياض و3 محافظات.. ظهر الغد ،

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