الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب على موقع وزارة البيئة والزراعة السعودي سبتمبر 2019

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب على موقع وزارة البيئة والزراعة السعودي يبحث عنه المواطنين من مختلف مدن المملكة العربية السعودية، وهى خدمة أتاحتها بوابة حياك الإلكترونية تمكنكم من الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب على موقع وزارة البيئة والزراعة السعودي وحساب قيمة الاستهلاك الشهرية بطريقة بسيطة، بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة الفواتير القديمة والجديدة بالدفع الإلكتروني من خلال بطاقات الائتمان في مختلف البنوك السعودية، وسوف نعمل على توضيح كيفية الاستعلام عن فاتورة المياة برقم الحساب ورابط بوابة حياك الإلكترونية في هذا المقال تلبية لرغباتكم واستجابة لبحث متابعينا من السعودية.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

توفر بوابة حياك الإلكترونية إمكانية عرض جميع فواتير المياه برقم الحساب طول السنة حتى يستطيع المواطن السعودية عمل رصد ومقارنة بين الفاتورة الجديدة والفواتير القديمة على موقع شركة المياه الوطنية السعودية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب على النحو الآتي:

– تسجيل الدخول علي موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة حياك الإلكترونية من هنا

– تدوين رقم حساب السداد – تعرض تفاصيل الفواتير القديمة والجديدة بقيمة الاستهلاك الشهرية للمواطن خلال الشهر الجاري. – يمكنكم الاعتراض على فاتورة المياه وتوضيح آرائكم ومقترحاتكم والشكاوى إلكترونيًا من خلال خدمات العملاء للشركة. Advertisements – يجب أن يدفع المواطن قيمة الاستهلاك أول شئ ، وبعد ذلك يقدم الشكوى في فرع الشركة التابع له، وتتولى جهة المراجعة دراسة الشكاوى والرد عليها بالموافقة أو الرفض. – تتمكنون من حساب قيمة الاستهلاك عن طريق جمع استهلاك للمياه بالتعريفة الجديدة حيث يدخل المواطن الرقم الصحيح للاستهلاك بالمتر المكعب وبعد ذلك الضغط على تم ( enter ). – تظهر لكم الحاسبة قيمة الاستهلاك.

ومن لا يعرف كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب على موقع وزارة البيئة والزراعة السعودي يترك لنا تعليق موضحًا فيه بياناته وسوف نرسل له الفاتورة في أسرع وقت.