هل يستلزم إصدار أو تجديد جواز سفر الزوجة سداد المخالفات المرورية؟.. أبشر يوضح

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تفاعلت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية أبشر مع استفسار لأحد الأشخاص، حول وجود مخالفات مرورية على زوجته وعن إذا ما كانت ملزمة بسداد قيمة تلك المخالفات من أجل تجديد جواز سفرها أم لا

وردت منصة أبشر بأن إصدار أو تجديد جواز السفر للزوج أو الزوجة يستلزم تسديد المخالفات المرورية المُسجلة على الشخص الراغب في الحصول على تلك الخدمة

وجاءت التغريدة كالتالي: نعم يلزم تسديد المخالفات المرورية المسجلة على سجل الزوجة لتتمكن من إصدار أو تجديد جواز سفر لها

