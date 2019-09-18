أحد أفراد الأسرة الحاكمة يكشف خيانة قطر للتحالف العربي في اليمن

︎ :



.

كشف الشيخ فهد عبدالله آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، عن تورط قطر بخيانة التحالف العربي باليمن.

وقال آل ثاني في سياق الحوار الذي أجرته معه صحيفة “عكاظ” الصادرة أمس الثلاثاء “في الحقيقة هي قامت بذلك ومازالت مستمرة في الخيانة سواءً في التحالف أو خارج إطار التحالف، وكما يعلم الجميع ليس لدى هذا النظام سيادة حقيقية، عندما انطلقت عاصفة الحزم في 2015 كان النظام القطري لا يرغب بالمشاركة وفي نفس الوقت لا يستطيع مواجهة السعودية واستغل النظام القطري المشاركة ليقوم بدورالعميل السري أو الجاسوس مع أعداء التحالف العربي الذين هم أعداء الإسلام والمسلمين”.

Advertisements

ومضى “لا ننسى الحادثة الشهيرة لاستشهاد العشرات من إخواننا الإماراتيين إضافة إلى الشهداء من السعودية والبحرين وباقي دول التحالف العربي الذين يدافعون عن أوطاننا ضد النفوذ الايراني”.

وبشأن حمد بن جاسم قال آل ثاني “يجب أن يعلم الجميع أن حمد بن جاسم كرت محترق وتم إلقاؤه في سلة المهملات، لدينا معلومات من مصادر خاصة ومقربة منذ زمن أن حمد بن خليفة هو من ورط حمد بن جاسم في فضيحة بنك باركليز وأغراه بالمال لكي يقع بالفخ ومن ثم يستخدم الكرت ضده ويبعده عن «أحلام الحكم»،وحمد بن جاسم في كل حديثه يكذب ويعلم أنه يكذب ويعلم أننا نعلم أنه يكذب، هو يرى في نفسه أنه مهندس سياسي مخضرم وهو في الحقيقة أحد المجرمين الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء ولكن مازال يحظى بنفوذ واسع داخل الدوحة في كافة مفاصل الدولة”.

وقال تورط المخابرات القطرية في الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة الأمريكية ذكرنا سابقا في أكثر من مناسبة أن هذا النظام بوليسي ويستخدم أجهزة الدولة لأغراض شخصية وكسلطة خاصة لأشخاص معينين داخل النظام نفسه وهذا يدل على الظلم وعدم العدل.

وبين أن المخابرات القطرية تورطت ليس خارجيً فحسب بل حتى في الداخل القطري مع المواطنين على سبيل المثال لا كانوا ً طبعا هذه القوات سواءً الحصر ما حدث مع أبنائنا وإخواننا قبيلة الغفران ومع أفراد من أسرتنا آل ثاني.. مخابرات أو ما يسمى بالخويا يعملون على تنفيذ رغبات أشخاص معروفين لدينا داخل هذه العصابة ولتنفيذ أجندة شخصية لهؤلاء الأشخاص الذين هم جزء من عصابة النظام القطري.

