كيف رد المغردون السعوديون على تعليق أردوغان على هجوم أرامكو ؟

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سبب تعليق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الهجمات ضد المنشآت النفطية السعودية موجة غضب سعودية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات أردوغان بموجة من الاستياء لدى رواد ونشطاء على موقع “تويتر”، فقد كتب منصور الخميس، تعليقات على تصريحات أردوغان، وقال: “هذا من يعتبره البعض خليفة.. كل العالم يندد بالهجوم إلا أردوغان فهو له رأي آخر”.

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وقال “مجاهد الأميري”: “أردوغان يبرر الاعتداء الارهابي على المنشآت النفطية السعودية ويقول: لنتذكر من بدأ بقصف اليمن أولا!! صورة بدون تحية لكل من دافع عن تركيا او قرر السفر لها ودعم اقتصادها”.

كما قال حمد الماجد: “السيد أردوغان لم تكن أمينا ولا منصفا في جوابك، لأنك تعرف أن حربنا في اليمن ليست مع اليمنيين، بل مع الميليشيات الحوثية، مخالب إيران لاحتلال اليمن وإحدى المهددات لاستقرار بلادنا”.

من جانب آخر علق الباحث اليمني عادل الأحمدي، فقال إن “أردوغان بتعليقه الأخرق حول استهداف المنشآت النفطية السعودية يثبت افتقاده لثلاث حواس: السياسة واللياقة والاستشراف. فضلا عن الأخوة. من الصعب جدًا على أنصاره أن يواروا سوءته هذه المرة. وتركيا هي الكيان المستهدف رقم ٢، بعد المملكة”.

وكان أردوغان قد علق في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، قائلا: “إن علينا التمعن بكيفية بدء الصراع في اليمن، هذا البلد دمر بالكامل، فمن تسبب في ذلك”.

