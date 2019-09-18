هذه عقوبة عرض الرشوة أو الوعد بها

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حذرت النيابة العامة من عقوبة عرض الرشوة أو الوعد بها.
وأوضحت النيابة أنه يعاقب كل من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه، بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت النيابة إلى أن هذا يأتي بحسب المادة 9 من نظام مكافحة الرشوة، حيث تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
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