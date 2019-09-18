أمطار و سحب رعدية ليوم الأربعاء في المملكة

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. يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان , عسير , الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة .كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر كذلك على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية .في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.





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