أمانة جدة تقيم ورشة عمل عن «نظام التأجير المؤقت للعقارات»

أقامت أمانة محافظة جدة، أمس الثلاثاء، ورشة عمل للتدريب على نظام التأجير المؤقت للعقارات البلدية، لمنسوبيها في بلديات المحافظات التابعة لأمانة محافظة جدة، وذلك في مقر الأمانة .
وتهدف ورشة العمل إلى تأهيل وتدريب منسوبي إدارة الاستثمار ببلديات المحافظات على كيفية استخدام نظام التأجير المؤقت للعقارات البلدية.
واستمع الحضور لشرح عن آلية العمل وكيفية استخدام النظام، وتبع ذلك تطبيق عملي من خلال فتح نظام التأجير المؤقت مباشرة على الشاشة، وتنفيذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة به.
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