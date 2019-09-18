رومانيا تدين الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو

وزارة الخارجية الرومانية تدين الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملي أرامكو ، وتعرب عن دعمها وتضامنها مع المملكة.

وأعربت الخارجية الرومانية في بيان لها عن دعمها وتضامنها الكاملين للمملكة قيادةً وشعبًا، مؤكدة على أن هذا العدوان غير مقبول وينتهك القانون الدولي ويشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الإقليمي والعالمي جراء المساس بأمن الطاقة العالمي.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت السبت الماضي، أنَّ فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو»، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنّه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون)، وتمَّت السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.