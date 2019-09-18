بالصور.. مساعدة مدير شؤون المعلمين بوزارة التعليم تزور مدارس الطفولة المبكرة بجازان

زارت مساعدة مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم فاطمة بنت علي المغذوي، ترافقها المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان رحاب بنت زيلعي مسلم، ومشرفة العموم بالإدارة العامة لشؤون المعلمين أسماء بنت شريدة الرويلي ومساعدة مدير شؤون المعلمات بتعليم جازان اليوم الثلاثاء مدارس الطفولة المبكرة التابعة للإدارة في قطاع أبوعريش.

وشملت الزيارة ابتدائية قنبورة ومتوسطة أسماء بنت زيد ومجمع السادلية وابتدائية راح الحجاجة؛ حيث اطلعت الزائرات على سير العمل في مدارس الطفولة المبكرة والخدمات والتجهيزات المدرسية المقدمة لهذه المدارس .

وعبّرت المغذوي، خلال الزيارة، عن شكرها لمشرفات ومعلمات وقائدات المدارس المطبقة لمدارس الطفولة المبكرة على حرصهم وتفانيهم وجهودهم الكبيرة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيعود بالنفع على مستقبل الأجيال القادمة .

يذكر أنَّ هذه الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة التعليم على تفقُّد سير العملية التربوية في المدارس والوقوف على واقع البيئة التدريسية فيها والتحديات التي تواجهها؛ للعمل على تذليلها ومعالجتها وصولًا إلى تجويد العملية التدريسية والتربوية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية .