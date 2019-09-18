«التعليم» تخصِّص 40 دقيقة يوميًا لتحسين مستوى طلاب الابتدائي في الخط والإملاء

وجَّهت وزارة التعليم جميع المدارس الابتدائية بمختلف مناطق المملكة بتخصيص 40 دقيقة يوميًا، لتحسين قدرات طلاب الصفوف من الثاني إلى السادس في القراءة والكتابة والخط والإملاء، بواقع 10 دقائق في نهاية كل حصة.

وقالت مصادر «عاجل»: إنَّ التعميم، الذي تلقته إدارات التعليم مؤخرًا، يأتي ضمن مساعي الوزارة لرفع مستويات الطلاب والطالبات في القراءة والكتابة وتنمية مهارات الخطّ والإملاء، بحسبان ذلك خطوة أساسية في طريق الوصول لأهداف العملية التعليمية. وفق ما جاء برؤية «المملكة 2030».

وذكرت المصادر أنَّ وزير التعليم حمد آل الشيخ وجَّه مديري التعليم بتخصيص هذا الوقت من زمن الحصص الدراسية؛ ضمانًا لجودة العملية التعليمية، مضيفة أن التوجيهات تضمنت تكليف كل معلم ومعلمة في الصفوف الدراسية من الصف الثاني وحتى الصف السادس باستقطاع 10 دقائق من وقت كل حصة، بواقع أربع حصص يومية، لاختبار الطلاب والطالبات في الكتابة والإملاء والتحصيل العلمي في مختلف المواد.

وحسب التعميم، سيقوم الطلاب والطالبات بكتابة بعض من مهارات المادة التي تمَّت دراستها في الحصة المستقطع منها هذا الوقت، على أن يقوم المعلم بتصحيح ورقة واحدة من كل أربع ورقات للطالب أو طالبة، ومن ثمَّ التعرّف على نقاط الضعف والعمل على تلافيها لاحقًا.

وقالت مصادر «عاجل»: إنَّ هذه الخطوة من قبل الوزير ستمنح المعلم فرصة يومية للتعرُّف على مستوى تقدُّم طلابه علميًا، وتحديد وسائل وطرق التدريس الأكثر فائدة بالنسبة لهم.