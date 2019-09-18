مساء اليوم.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تورُّط إيران في الهجوم على معملي أرامكو

تعقد وزارة الدفاع السعودية مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم، للمتحدث الرسمي، تعرض من خلاله أدلة تورُّط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان: إنَّ المؤتمر سيشهد عرضًا للأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت السبت الماضي، أنَّ فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو»، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنّه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون)، وتمَّت السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.