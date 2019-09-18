

طوكيو 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن قيمة الصادرات اليابانية تراجعت بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر أغسطس، وسط تباطؤ اقتصادي صيني، أضر باقتصاد البلاد الموجه للتصدير.

وذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 2ر8% على أساس سنوي إلى 14ر6 تريليون ين (8ر56 مليار دولار) في تراجع للشهر التاسع على التوالي.

وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الصين،أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت بنسبة 1ر12% عن العام السابق لتصل إلى 2ر1 تريليون ين،بينما انخفضت الواردات بنسبة 5ر8% إلى 4ر1 تريليون ين.

وأظهر التقرير أن واردات اليابان الإجمالية انخفضت بنسبة 12% إلى 28ر6 تريليون ين، مما أسفر عن عجز تجاري بلغ 3ر136 مليار ين.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4ر4% على أساس سنوي لتصل إلى 19ر1 تريليون ين ، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2ر9% إلى 4ر718 مليار ين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الاثنين إن الولايات المتحدة ستبرم "اتفاقا تجاريا أوليا" مع اليابان خلال الأسابيع المقبلة.

// انتهى //

06:15ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / تراجع صادرات اليابان بأسرع وتيرة في 7 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.