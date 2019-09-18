اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تلاشي قلق النفط



نيويورك 18 محرم 1441هـ 17 سبتمبر 2019م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الثلاثاء مع تلاشي أثر هجمات مطلع الأسبوع على أكبر منشأة سعودية لمعالجة النفط بينما يترقب المستثمرون خفضا متوقعا على نطاق واسع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.47 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة ليصل إلى 27108.29 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.49 نقطة أو 0.25 بالمئة مسجلا 3005.45 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 32.47 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 8186.02 نقطة.

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