شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وعبر الرئيس الفرنسي عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، مؤكدًا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار المملكة في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

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وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن لايظهر العالم ضعفًا تجاه هذه الاعتداءات، معبرًا عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما أبدى الرئيس الفرنسي استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

وأكد ولي العهد من جهته أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.