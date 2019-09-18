شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «الاعتدال» لمن تذهب؟ .. الفيصل يعلنها اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائز بالدورة الثالثة لجائزة الاعتدال 2019، اليوم (الأربعاء) في مؤتمر صحفي بجامعة الملك عبدالعزيز.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز 5 مفاهيم رئيسية لدى المجتمع؛ إبراز الصورة الحقيقية للمملكة في مجال الاعتدال، دعم الجهود في مجال الاعتدال، تشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في مجالات الحياة، ودعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات الهادفة إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

وتعد الأولى في تعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخلياً وخارجياً، وأحد الروافد المؤكدة لنهج المملكة المتبني للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات.

ونبعت الجائزة من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ومنهجه الدائم «لا للتطرف، لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي». وكان أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العيسى، قد نال الجائزة في دورتها السابقة 2018، لجهوده في تعزيز الوسطية والاعتدال ومفاهيمها وإبراز منهج الاعتدال السعودي في المحافل الدولية.