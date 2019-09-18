شكرا لقرائتكم خبر عن 6 برامج تدريبية و350 مشاركاً لمناقشة تطوير حماية المرافق النفطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

شدد الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد الهبدان أن المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية «سعودي أوفسك 2019» تؤكد حرص الدولة على تحقيق التطلعات للارتقاء بإجراءات السلامة الوقائية ومواجهــة أخطــار حرائـق النفـط والغـاز من خلال تطوير السياسات والخطط والتعليمات الفنية والهندسية والتنظيمية اللازمة لحماية المرافق النفطية والصناعية وتوفير أسباب السلامة والوقاية من الحرائق.

وبين في حفلة الافتتاح أمس (الثلاثاء) والتي حضرها مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أن المؤتمر يستعرض دور المرافق العامة في تنشيط قدرة صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط في الوقاية والسلامة من كوارث الحرائق والاستعداد والاستجابة لها ضمن إطار رؤية 2030.

يشار إلى أن المؤتمر يستمر على مدى يومين، بحضور الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة الدكتور سون شيانشنج وعدد من المختصين في السلامة الصناعية ومن المتوقع مشاركة 350 شخصا في 6 برامج تدريبية متخصصة لتلبية المتطلبات التدريبية لشركات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية ومحطات معالجة الكهرباء، وتم إعداد البرامج لسد الفجوة التدريبية في مجال السلامة من الحرائق، وطرح الحلول العملية القابلة للتطبيق لرفع مستوى الكفاءة.

وتعد جلسات المؤتمر العامة من أهم برامج «سعودي أوفسك 2019»، ومقسمة إلى 3 محاور، الجلسة الأولى بعنوان: «كوارث الحريق في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات: حقائق وأرقام وحلول»، الثانية «أفضل الممارسات والابتكارات في مجال الوقاية من حرائق النفط والغاز»، والثالثة «تعزيز ثقافة السلامة من الحرائق في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات من منظور المجتمع الدولي».