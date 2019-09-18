شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: استعدادات مكثفة ليوم السعودية الـ89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

استكملت السفارة السعودية بالقاهرة التحضيرات الخاصة بحفل استقبال اليوم الوطني الـ89، (الإثنين) القادم، بمقر السفارة بمنطقة جاردن سيتي، بوسط القاهرة.

ووجه السفير السعودي بالقاهرة أسامة نقلي الدعوة للمواطنين السعوديين المقيمين في مصر لحضور حفل اليوم الوطني، وأيضا لعدد من الشخصيات بالحكومة المصرية، وأعضاء مجلس النواب، وفنانين ورياضيين، وإعلاميين، وعدد من الكتاب والمثقفين، ورموز مصرية.

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وخصصت السفارة عددا من الشاشات التي تحمل صورا للمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وصورا لأبنائه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي يوضح ما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة في المجالات كافة، كما سيتم عرض بعض الأغاني الوطنية التي تتغنى بحب الوطن.

وفي السياق ذاته، تزينت الملحقية الثقافية بالقاهرة بأعلام المملكة ابتهاجا بذكرى اليوم الوطني، واكتست جدران وأروقة الملحقية باللون الأخضر، وتم وضع لوحة سجل عليها الطلبة السعوديون الدارسون في مصر ومنسوبو الملحقية وجميع المراجعين انطباعاتهم ومشاعرهم عن اليوم الوطني.

وقال الملحق الثقافي الدكتور خالد النامي: «إننا نفخر في ذكرى اليوم الوطني الـ89 لهذا العام بما حققته المملكة من تقدم وازدهار وإنجازات عربية ودولية ونهضة حضارية ونمو تعليمي واقتصادي كبير منذ تأسيس المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».