شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تجدد تضامنها: نقف ضد كل ما يمس أمن المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت) جددت الكويت تضامنها مع جددت الكويت تضامنها مع السعودية ، مؤكدة أنها تقف ضد كل ما يمس أمن واستقرار المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي بالإنابة صباح خالد الحمد الصباح تأكيده على استنكار الكويت وإدانتها للاعتداء الذي استهدف منشأتي أرامكو. وأكد وزير الخارجية خلال لقائه قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية برئاسة رئيس الأركان ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والیقظة والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، مهیباً بقادة ورجال القوات المسلحة الكویتیة مضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.



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