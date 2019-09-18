قرقاش: أي تبرير للهجوم.. مرفوض تماما

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط في

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط في السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، مشدداً على أن أي تبرير للهجوم الإرهابي مرفوض تماما. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تبرير الهجوم الإرهابي غير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما». وأضاف: «الهجوم تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها».

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