شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: مواجهة الأفكار الهدامة بالتعليم الإيجابي والبناء الوجداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تأثير التعليم الإيجابي في خلق أفكار المواطن الصالح، وحسن انتمائه لوطنه، والمساهمة في تنميته، والذود عنه.

وشدد خلال لقائه منسوبي ومنسوبات التعليم مساء أمس الأول، في الإثنينية الأسبوعية، على أهمية تأصيل المفاهيم الوطنية وغرس مكانة الوطن في نفوس أبنائه وبناته، ليقفوا سداً منيعاً ضد الأبواق الهدامة ويكونوا صالحين ومصلحين في أنفسهم ومجتمعهم.

وتطلع إلى اعتماد آليات تعليم تضمن بناء الإنسان، لافتا إلى أهمية البناء الوجداني والنفسي للمتعلمين والمتعلمات، وتحصينهم بالقيم لصد الأفكار الهدامة، وتغذية روح المجابهة في النفوس لتفادي كل ما من شأنه الإساءة للوطن ولقدرات شبابنا.

ووجه أمير منطقة الباحة بتهيئة المدارس والمعامل لمواكبة الرؤية الطموحة التي جعلت من الإنسان السعودي هدفاً لها، وفي أولويات سلمها لترتقي به أعالي المجد.

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واستعرض مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين الخطة الإستراتيجية المحدّثة وما يرتبط بها من آليات لتحسين المخرجات وتأهيلها لسوق العمل، وأبرز الاستعدادات والخطط للعام الدراسي، بحضور مدير عام تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش، ومدير عام التعليم الفني مرعي القرني.

من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة الباحة تقريرا عن إنجازات الأمانة لصيف 1440، خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، وعددا من القيادات بالأمانة ورؤساء البلديات بالمحافظات والمراكز.

وطالب الأمير حسام بن سعود أمانة المنطقة بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة.

كما التقى رئيس فرع النيابة العامة بالباحة عبدالرحمن بن عبدالله الهويمل، بمناسبة تعيينه رئيسا لفرع النيابة بالمنطقة، ورئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، ومدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني.