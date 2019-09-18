شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستعرض إنجازات «تجربة المريض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استعرض أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عمل إدارة تجربة المريض التي تساهم في تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف الصحة في برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، التي تقوم على تطبيق الرعاية الصحية المتمركزة على المريض، وإعداد إستراتيجيات لدراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المقدمة من المرضى وذويهم.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومدير عام تجربة المريض بوزارة الصحة إيمان بنت محمد الطريقي.

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من جهة ثانية، دشن الأمير فيصل بن نواف حسابات رابطة سدر الجوف التطوعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحث أعمالها المختلفة خلال استقباله في مكتبه الإمارة أمس، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فرحان بن مقاط الجوير، ورئيس رابطة سدر الجوف التطوعية سلطان بن حمدان الدهيليس.

وأوضح الدهيليس أن الرابطة تهدف إلى التعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه والجمعيات التي تهتم بالبيئة بالجوف، والتعاون مع أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها في زراعة واختيار ما يناسب المناطق الحضرية من أشجار.

وتضم الرابطة 13 فريقا موزعة على محافظات ومراكز المنطقة التحق فيها نحو 700 متطوع لتنفيذ خطة الرابطة خلال 10 سنوات، التي تهدف إلى زراعة مليون و300 ألف شجرة في المنطقة بمعدل 130 ألف شجرة سنويا.