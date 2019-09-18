شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء: تسليم 7 وحدات سكنية لمستفيدي «البر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء)

سلم محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي بن عبدالعزيز، في ديوان المحافظة ظهر أمس مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لـ 7 أسر مستفيدة من جمعية البر.

وأوضح المدير العام لجمعية البر بالأحساء بالنيابة عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، أن الجمعية أمنت 7 وحدات سكنية بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً سعي الجمعية لتطوير مهارات منسوبيها وتزويدهم بأحدث التعليمات في كافة المجالات التي يخدمون المستفيد بها، ومن هذا المنطلق نظمت ورشة عمل لعدد من منسوبيها بعنوان (مشاريع الإسكان التنموي) لتقديم حلول سكنية للمستفيدين من الجمعية، وشرح آلية واشتراطات انتفاع الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي.

من جهة أخرى، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، أن وزارة الإسكان وفرت الوحدات السكنية بنظام عقود الانتفاع لحالات مرشحة من قبل الجمعية.