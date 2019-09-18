عاجل اليمن : يحتاج إلى مزيد من ‘‘الرز’’ .. السيسي يغدر بالسعودية .. وهذا موقفه من قصف معامل ‘‘أرامكو’’ وإعلامي مشهور يوجه له صفعة قاسية

شكرا لقرائتكم خبر عن يحتاج إلى مزيد من ‘‘الرز’’ .. السيسي يغدر بالسعودية .. وهذا موقفه من قصف معامل ‘‘أرامكو’’ وإعلامي مشهور يوجه له صفعة قاسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة، عن معلومة وصفها بالغريبة والعجيبة، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة النفط السعودية "أرامكو" من قبل جماعة الحوثيين وإيران.

وقال "القاسم" إن السعودية "مسكينة" لأنها تدفع لأصدقائها المليارات وعندما تقع في ورطة كبرى لا تسمع منهم حتى المواساة، مشيرًا إلى السكوت العجيب الذي أظهره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدم إدانة مصر لما حدث، على الرغم من إدانة كل الدول الداعمة للسعودية وحتى قطر التي رفضت هذا الاعتدا، على الرغم من الخلاف بين الدولتين.

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وكتب مذيع الجزيرة عبر حسابه على "تويتر" :" مسكينة السعودية تقدم المليارات لأصحابها وأصدقائها وعندما تقع في ورطة كبرى، لا تسمع منهم حتى المواساة. ترمب امس طالبها بالمزيد من المليارات، والعجيب الغريب اننا لم نسمع كلمة دعم او مواساة واحدة من الصديق المصري الذي قدمت له الكثير من الرز".

وكانت جماعة الحوثي، الانقلابية، كشفت يوم الاثنين، نوع الطائرات التي استخدمتها للهجوم على منشآت شركة أرامكو السعودية للنفط، أول من أمس السبت، واستهدفت حقلي نفط بقيق وخريص.

وقال متحدث عسكري باسم الجماعة اليمنية إن "الهجمات على منشآت أرامكو نفذتها طائرات مسيرة بمحركات عادية ونفاثة".

وأضاف المتحدث، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "عملية توازن الردع الثانية على مصفاتي بقيق وخريص تم تنفيذها بطائرات تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

وتابع: "نحذر الشركات والأجانب من التواجد في المعامل التي نالتها ضرباتنا لأنها لاتزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة".

وأضاف: "أؤكد للنظام السعودي أن يدنا الطولي تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفى والوقت الذي نحدده وعليه أن يراجع حساباته ويوقف عدوانه وحصاره على اليمن".

وعقب الحادثة بساعات، أعلنت مليشيا الحوثي، استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.