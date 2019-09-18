عاجل اليمن : أقوى رد سعودي على إهانة ترامب وعجرفته: قادرون على حماية أراضينا وشعبنا ولدينا البديل عنكم (بيان رسمي)

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا حول الاعتداء التخريبي غير المسبوق الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة.

وأكدت إن التحقيقات الأولية أسفرت أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات، وعبرت المملكة عن إدانتها لهذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا حول الاعتداء التخريبي غير المسبوق الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة.

وأكدت إن التحقيقات الأولية أسفرت أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات، وعبرت المملكة عن إدانتها لهذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية.



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