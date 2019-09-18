عاجل اليمن : مجتهد يفجر مفاجأة ثقيلة قبل قليل ويكشف تفاصيل جديدة عن أخطر ”جاسوس” لابن زايد في الديوان الملكي وتوجيهات سريعة لـ ابن سلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة ثقيلة قبل قليل ويكشف تفاصيل جديدة عن أخطر ”جاسوس” لابن زايد في الديوان الملكي وتوجيهات سريعة لـ ابن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر المغرد الشهير “مجتهد” مفاجأة من العيار الثقيل بنشره معلومات خطيرة عن رجل الأعمال عبدالله السيد المقرب من ابن سلمان، وذلك بعدما أحدثت تغريدات سابقة لـ مجتهد عن نفس الشخص الذي يوصف بأنه (جاسوس ابن زايد في قصر ابن سلمان) ربكة كبيرة داخل الديوان وصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة.

“مرتبة تركي آل الشيخ” في الصداقة

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وأكد “مجتهد” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أنه بعد أن نشر تغريداته السابقة عن عبد الله محمد بشير السيد الذي يدير شركة نيكسز استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى “مرتبة تركي آل الشيخ”، وذلك يعني بحسب مجتهد أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه .

وأضاف المغرد الشهير الذي يحظى بمتباعة أكثر من 2 مليون شخص، أنه تأكيدا لثقته به ـيقصد ثقة ابن سلمان بعبدالله السيد ـ وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة “العربية” إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و”نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي” وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف).

وأمر ابن سلمان أيضا ـ والكلام لمجتهد ـ بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان