مصادر: الجهات الأمنية تُطيح بأربعيني اعتدى على مواطن باستخدام اسكروب في سكاكا

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن الجهات الأمنية في سكاكا، ألقت القبض على مواطن بالعقد الرابع من عمره دخل إحدى البقالات؛ حاملًا (اسكروب) ضرب به مواطنًا آخر وأصابه بكتفه، وخرج من المحل مُسرعًا.

وأشارت المصادر، إلى أن المجني عليه لا يعرف الجاني ولا توجد أي علاقة تربطهما.

وكان روّاد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر رجلًا في سن الأربعين يعتدي على مواطن بـ(اسكروب) داخل بقالة في سكاكا.

ووصف المغردون الشخص المعتدي بأنه معتل نفسيًا أو مدمن مخدرات.