شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تشهد استقرار نسبي مع تطلع الأسواق لاجتماع المركزي الأمريكي والان مع التفاصيل
شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا، أمس الثلاثاء، مع إحجام معظم المتعاملين عن تكوين مراكز في السوق قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1498.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1505.6 دولار للأوقية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 17.85 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 937.64 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1605.07 دولار بعدما لامس مستوى قياسيا عند 1626.81 دولار في الجلسة السابقة.
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