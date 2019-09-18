شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: استمرار الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الصحة، استمرار تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات في مرحلته الثالثة، بعد النجاح الكبير للمرحلتين الأولى والثانية الذي استهدف 50% من الطلاب والطالبات من الصفين الأول والرابع الابتدائي في جميع مدارس المملكة، تزامنا مع عدد من البرامج والمبادرات التي تنفذها مع وزارة التعليم ومنها برنامج رشاقة الذي يهدف للحد من مُعدلات السمنة من خلال تحسين السلوك الغذائي والحث على مُمارسة النشاط البدني، حيث تم تنفيذ البرنامج في 4 آلاف مدرسة وجرى فحص أكثر من مليون طالب وطالبة العام الماضي.

ويستهدف العام الدراسي الحالي 1.73.270 من خلال 6 آلاف مدرسة، إضافة إلى برنامج فحص الأسنان الذي انطلق العام الماضي وبمشاركة العيادات المُتنقلة، وتم التنفيذ في 6806 مدارس وفحص 272503 طلاب وطالبات، فيما سيتم في العام الحالي فحص 320 ألف طالب في 8806 مدارس، كما شملت البرامج صحة العين لفحص طلاب وطالبات الروضات من خلال اكتشاف العيوب الانكسارية والتراخوما وكسل العين وسيستهدف البرنامج في العام الحالي 100% من طلاب وطالبات الروضات. وفي السياق نفسه، أطلقت «الصحة» أخيراً فعالية «صحتي في مدرستي» التي تم تنفيذها في مناطق المملكة المختلفة عبر المولات التجارية للتعريف ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية.